Det bor omtrent 600 personer i området. Likevel har den lokale restauranten over dobbelt så mange på venteliste.

– Det er overveldende, sier den tidligere norgesmesteren i kokkekunst, Halvar Ellingsen.

Kvitnes gård i Vesterålen har blitt godt kjent for sin lokalproduserte og eksklusive mat de siste årene.

Men de er ikke enestående.

– Dette er en global trend som vi har sett komme. Og det er veldig spennende, sier reiselivssjef i Nordnorsk Reiseliv, Trond Øverås.

– Det er mange perler i Nord-Norge som serverer lokale råvarer. Det er folk villige til å reise langt for å oppleve, og betale for. Vi snakker om ganske store matopplevelser her, sier han.

Nordmenn har i flere år vært i ferd med å vende «tilbake til røttene», spise kortreist og bærekraftig mat. Og nå blomster virkelig denne næringen, i følge Øverås.

2020 var det store året for økt salg av lokalprodusert mat.

I november i fjor var det omsatt lokalmat og drikke for nær 12 milliarder i butikk. Det var en økningen på hele 12,6 prosent sammenlignet med 2019, i følge Landbruk- og matdepartementet.

– Det er gledelig at så mange er opptatt av kvalitet og hvor maten kommer fra, sier Ellingsen.

– Men det er jo ganske kostbart?

– Ikke med tanke på hvor mye arbeidet som kreves for å lage maten, svarer han.

Forberedelser på Kvitnes gård i Vesterålen. Foto: Dina Storvik / NRK

Norge rundt for å spise

I Nord-Norge har interessen for eksklusiv og bærekraftig mat virkelig vokst.

NRK har snakket med drivere fra Alta i nord til Rana på Helgeland i sør. Flere holder til et godt stykke ute i distriktet:

Et lite stykke utenfor Alta driver Johnny Trasti og Trine Lyrek et opplevelsessenter med restaurant, bakeri, hundekjøring - blant annet. De har mange dager med full restaurant. – Under pandemien har nordmenn fått opp øynene for sitt eget land, og kanskje spesielt distriktet og Nord-Norge, sier Trine. På Utskarpen i Rana kommune driver Elise Bratteng Rønning og Marius Martinsen «Til Elise Fra Marius». De kaller seg selv «en matdestinasjon på Helgeland». Maten er mildt sagt kortreist. Også de driver overnatting og restaurant. – Vi har et stort trykk og lange ventelister. Jeg har ikke nøyaktige tall, men 30-40 på venteliste hver dag, sier Elise.

Det er ikke bare i distriktene det ryker av kassaapparatene på restaurantene. I Tromsø går Smak som det suser med lange ventelister.

Oppskriften er den samme: sesongbasert meny, lokale råvarer, eksklusiv presentasjon.

Eier og kokk Espen Ramnestedt driver stedet med kona Eva-Linda Ramnestedt. Da pandemien slo til, måtte de naturligvis stenge i perioder, som var utfordrende.

Fullt siden gjenåpning

Men da Norge åpnet igjen, var mange nordmenn mildt sagt klare for å bruke pengene sine på å spise godt:

– Det har vært fullt siden vi åpnet opp igjen siden mai. Pågangen er enorm, sier Espen.

Espen Ramnestedt, kokk og eier av gourmetrestauranten Smak i Tromsø. Foto: Ane Sofie Rønnfeldt / NRK

Også de får besøk av både lokale og tilreisende.

– Flere flyr opp til Tromsø kun for å spise hos oss. I tillegg til å se byen og spise andre steder, da, men hovedsakelig for å spise her, sier han.

Det samme gjelder for Kvitnes gård i Vesterålen.

– Så kan man jo spørre seg hvor bærekraftig det er at folk flyr i ens ærend for å spise, kommenterer Hallvar Ellingsen.

Men begge ser at det lønner seg å servere lokale og sesongbaserte råvarer på en eksklusiv måte.

Apropos dét; Ellingsen en liten oppfordring:

– Besøk restauranter som oss ikke bare i ferien, men også til høsten. Det er jo da vi høster, sanker, jakter og slakter.