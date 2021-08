Kabelbrudd på 240 meters dyp – øysamfunnet må leve med bråkete aggregater i ukevis

I halvannen uke, siden torsdag 29. juli, har øyværet Myken i Rødøy kommune på Helgeland vært uten fast strømforsyning.

61 kunder og opp til hundre turister er berørt av den pågående strømstansen på øya som vanligvis har 9 fastboende.

Strømaggregat er på plass som sikrer forsyning frem til kabelen er fikset. Men utfordringen med slike aggregater, er støyen de lager.

– De bråker ganske mye og spyr ut eksos. Skal de stå her i månedsvis, blir vi nok lei, sier han. Det sier daglig leder ved Myken Destilleri, Roar Larsen.

Nytt strømaggregat har landet på Myken. Dette er det tredje aggregatet på 12 timer etter at det ble en uventet feil på det nye, fastmonterte aggregatet – som igjen ble erstattet av et lite nødaggregat. Dette her skal holde frem til kabelen er reparert. Foto: Roar Larsen

56 år gammel kabel

Prosjektleder for sjøkabelanlegg i Arva (tidl. Nordlandsnett), Terje Sagvik, sier til NRK at de først skal undersøke om det er flere skader eller svakheter andre steder på kabelen, og at de deretter skal skøyte den.

– Vi reparerer kabelen i første omgang, sier han.

– Hva har skjedd?

– Det er en kombinasjon av måten kabelen er lagt på, slitasje og alder, sier Sagvik.

Kabelen er fra 1965. Roar Larsen på Myken mener at det er på høy tid at kabelen byttes ut.

Roar Larsen, daglig leder ved Myken destilleri. Det er øyas største arbeidsplass med fire ansatte, og Norges største whiskydestilleri. De klarer å holde oppe produksjonen så lenge aggregatet går. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Sagvik i Arva sier at de jobber med saken, men at denne skal repareres i første omgang.

– Den er noen år gammel, men det er en god kabel. Men vi begynner å få en del feil, så vi jobber nå med løsninger for sikker strømforsyning til Myken, sier Sagvik.

– Dere skal ikke legge en helt ny kabel?

– Vi reparerer i første omgang. Leveringstid på ny kabel er så lang, så det kan fort ta ett år å produsere ny kabel. Vi jobber med saken, sier Sagvik, som ikke vil svare konkret på hvor mye en ny kabel eventuelt ville koste.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Myken er en del av Rødøy kommune på Helgeland i Nordland, og er et gammelt fiskevær.

Anslår halvannen uke til feilen er fikset

Sagvik anslår at kabelen vil være fiksa i løpet av halvannen uke, dersom været holder seg og ting går etter planen.

I mellomtiden må folk på øya leve på strømmen fra aggregatet på øya – noe de har gjort siden 29. juli.

– Det er en uønsket situasjon for turister, som vil være på en fredelig og idyllisk plass. Men vi jobber altså for å få skøyta kabelen slik at den er operativ så raskt som mulig, sier Sagvik i Arva.

En slik operasjon er både dyr og tidkrevende. Ifølge Sagvik kan den koste alt fra to til 10 millioner kroner.

Fakta om strømbrudd på Myken Ekspandér faktaboks Kabelen som forsyner Myken med strøm er nesten 23 kilometer lang og omtrent 7 cm i diameter.

Bruddet ligger på 240 meters dyp ca. 6 kilometer ut fra Rødøy.

Da den ble lagt i si tid, hadde man ikke instrumenter til å lese havbunnen slik man kan i dag. Dermed er den lagt på ganske ujevn bunn, og det er her skaden har skjedd.

I 2018 og var det et lignende havari på kabelen. Kilde: Terje Sagvik, prosjektlder sjøkabelanlegg, Arva, per. 09.08.21

Kommunen er ikke bekymret

Teknisk sjef i Rødøy kommune, Kjetil Hansen, er ikke spesielt bekymret for befolkninga på Myken.

– Det er mobildekning på toppen av haugen, og folk kan skylle ned med sjøvann de timene strømmen er helt borte, sier han til NRK.

– Dessuten har vi nå 200.000 kubikk ferskvann i et reservemagasin, så dersom aggregatet skulle svikte totalt, har vi vann til fullt forbruk i nesten to uker, sier han.

– Men det går jo utover bekvemmeligheten, legger Hansen til.

Det var noe trøbbel i går med det fastmonterte aggregatet på øya som vanligvis kobels inn når strømmen går, men det kom på plass midlertidige aggregater samme kveld.

Så lenge aggregatet går, produseres ferskvann.

– Slik vi ser det, er situasjonen rimelig under kontroll, sier teknisk sjef i Rødøy kommune.