Voldshendelse på massasjeinstitutt

Politiet melder at det har vært en voldshendelse inne på et massasjeinstitutt i Kristiansund sentrum. En ansatt skal være slått i ansiktet av en kunde. Kunden er stukket fra stedet, skriver politiet. Politiet er på plass sammen med helsepersonell. Fornærmede er oppegående men har kuttskader i ansiktet. Politiet skriver at mistenkte er identifisert.