Vil utvide Midsundtrappene

Prosjektleder Kobjørn Stølen planlegger å bygge ut Midsundtrappene, en av Norges lengste trapper, fra 2212 trinn til 3500. Trappene går opp fjellet Rørsethornet og vil være landets lengste. Går alt etter planen kommer skjerpaene fra Nepal allerede til våren. Over 50 000 personer gikk Midsundtrappene fra mai til desember i år. Pågangen ble så stor en periode i sommer at Fjord1 måtte sette opp ekstraferger for at alle skulle komme seg ut på Otrøya.