Vil utdanne nye ti jordmødre

Helse Møre og Romsdal satser nå mer på jordmødre enn noen gang før.

Ifølge sjukehusdirektør Øyvind Bakke tilbyr helseforetaket nå utdanningsstipend med 100 prosent lønn under utdanning fra august for sjukepleiere som ønsker å bli jordmor i Møre og Romsdal.

Bakke sier det er stor mangel på jordmødre, og det viktigste grepet Helse Møre og Romsdal kan ta for sikre nok jordmødre i framtida er å sørge for å utdanne flere lokalt.