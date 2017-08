Vil hete Fjord kommune

Fellesnemnda for Stordal og Norddal vil foreslå Fjord kommune som navn på den nye kommunen. Det har kommet inn over 60 navneforslag og begrunnelsen for det nye navnet er at det kjennetegner det geografiske området i sunnmørskommunen på en god måte. Navneforslaget skal drøftest i et felles kommunestyremøte den 25.august. Kommunene slås sammen 1. januar 2020.