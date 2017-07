Vil ha Visit Norway på nynorsk

Nettsiden Visitnorway.com er oversatt til 13 språk, men på norsk er siden bare på bokmål. Nå vil Noregs mållag at de sidene som handler om destinasjoner som ligger i nynorskområder skal oversettes. Magne Aasbrenn, Leder i Noregs Mållag, syns det rart at det ene offisielle norske språket er borte vekk. Hans Petter Aalmo i Visitnorway.com sier at de har blir gjort oppmerksom på saken, og vil se på det så snart som mulig.