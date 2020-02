Vil ha markering ved rådhuset

Foreninga Sian (Stopp islamiseringen av Norge) har søkt Ålesund kommune om å få leie areal på Joachim H. Rønnebergs Plass, ved rådhuset i Ålesund, til en markering i august. Det skriver smp.no (krever innlogging). Avisen skriver at det får ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) til å reagere. Til avisen sier hun likevel: – Som kommune og samfunn skal vi likevel gi ytringsfriheten vern – også for grupper og holdninger vi misliker. Aurdal opplyser videre at hun vil ta opp søknaden politisk og med politiet.