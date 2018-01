Vil ha E39 frå Vik til Digernes

NHO-direktør Torill Ytreberg reagerer på at rådmannen i Ålesund vil ha komande E39 over Ørskogfjellet. Valet av trasé skaper engasjement og fleirtalet av dei råka sunnmørskommunane ser ut til å lande på Ørskogfjellet som alternativ. Men Ytreberg meiner Vik-Digerneset er meir framtidsretta og tilrettelagt for næringslivet. Trasévalet er tema for eit folkemøte på Gomerhuset i Skodje i kveld.