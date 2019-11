Helsetilsynet slår fast at sunnmørsselskapet har brote tre forskjellige paragrafar i helseforskingslova, og pålegg dei å slette rapportar, publikasjonar og personopplysningar frå studien dei gjorde på SAS-pilotar i 2017.

– Dette ser vi alvorleg på, seier fagdirektør Toril Sagen i Helsetilsynet.

Viiral er i sal i mange apotek. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Nasesprayen Viiral er i sal til rundt 250 kroner for 20 milliliter på mange av landets apotek, og Viiral meiner sprayen kan brukast av friske personar dagleg for å førebygge forkjøling. Dei reklamerer med at både fotballaget FC København og fleire andre idrettsutøvarar brukar sprayen for å halde seg friske.

– Vi har gjort ein tabbe, og det er frykteleg dumt at vi ikkje får bruke resultata av studien i marknadsføring, seier dagleg leiar i Viiral AS, Frode Fagermo.

Selde til Røkke

Gründer Jan Remmereit på laboratoriet i Ørsta. Foto: Haavard Jangaard Strand / NRK

Seriegründeren Jan Remmereit i Ørsta er hovudaksjonær i Viiral AS. Han har tent seg rik på mellom anna omega 3. I 2006 sat han igjen med rundt 200 millionar kroner då han selde selskapet Natural til Aker-konsernet og Kjell Inge Røkke.

No har han satsa store summar på nasesprayen Viiral. Med verkestoffet sialinsyre, som ein mellom anna finn i sjøpølse, meiner selskapet at sprayen kan førebyggje forkjøling. Dei har brukt 20 millionar på å utvikle produktet.

Viiral nasespray Ekspandér faktaboks Selskapet Viiral AS vart stifta for å produsere ein nasespray med eit stoff som finst i sjøpølse.

Viiral nasespray skal førebyggje og lindre forkjøling.

Helsegründer Jan Remmereit frå Sunnmøre står bak.

Ålesundar Frode Fagermo er dagleg leiar.

Legemiddelfirmaet Avia Pharma distribuerer Viiral.

Boots, Apotek 1 og Sykehusapotekene sel Viiral nasespray. Kjelde: Viiral.

Studien som Helsetilsynet no har sagt er ulovleg, konkluderte med at pilotar fekk lågare sjukefråvær når dei brukte Viiral nasespray, enn kollegaer som fekk saltvatn som placebo.

Helsetilsynet har pålagt Viiral å slette opplysningane frå forskingsprosjektet på SAS-pilotar. Foto: Skjermbilde / Viiral

Tidlegare fotballspelar, Farmen-deltakar og bankmann Frode Fagermo er tilsett som dagleg leiar i selskapet. Han har tidlegare sagt at studien kunne gi enorm kommersiell verdi dersom han blei vellukka.

Han seier det er vanskeleg å seie kor mykje dei no har tapt.

Forskingsresultata blei i etterkant omtalt i fleire aviser og på TV.

Fiskeribladet beskriv nasesprayen som eit nytt vedunderprodukt som kutta sjukefråværet hos SAS, medan Dagens Næringsliv skreiv at sprayen bidrar til å redusere sjukefråvær.

Viiral har lagt ut fleire av desse sakene, i tillegg ein video som har med informasjon om studien, på sine eigne nettsider.

Frode Fagermo er dagleg leiar i Viiral Foto: Haavard Jangaard Strand / NRK

– Vi har aldri brukt dette i reklame. Når media har laga reportasjar om produktet og spurt oss om studien, har vi svart, og det ser eg ingen grunn til å trekke tilbake, seier Fagermo.

Trudde dei ikkje trengde å søke

Helsefagleg forsking er underlagt svært strenge krav for å sikre både forbrukarane og forsøkspersonane.

Alle skal ha godkjenning av Regionale komitear for medisinsk og helsefagleg forskingsetikk (REK) for å drive med forsking innan helse. Komiteen skal sikre at forskinga blir gjennomført på ein forsvarleg måte.

Viiral søkte aldri REK om løyve til å forske.

Frå laboratoriet til Viiral. Foto: Haavard Jangaard Strand / NRK

Forklaringa deira er at dei trudde dei ikkje trengde å søke då Legemiddelverket slo fast at det dei skulle forske på ikkje var eit legemiddel.

Men slik er det altså ikkje. All medisinsk og helsefagleg forsking skal ha ei etisk førehandsgodkjenning.

– Det er ikkje vanleg at folk misforstår dette. Og om dei lurer på noko må dei spørje. Det er prosjektleiaren sitt ansvar å sørge for at alle løyve er på plass, seier Camilla Bø Iversen, sekretariatsleiar i Den nasjonale forskingsetiske komité for medisin og helsefag (NEM).

Viiral søkte også om ettergodkjenning av studien, men det fekk dei ikkje.

– Forskinga er uforsvarleg

Statens helsetilsyn vurderer det som alvorleg at forskinga er gjennomført utan tilstrekkeleg vitskapleg kvalitet.

– Forskingsresultata kan ikkje festast lit til, seier fagsjef, Toril Sagen.

Fagsjef i Statens helsetilsyn, Toril Sagen. Foto: Privat

Helsetilsynet slår også fast at forskinga er uforsvarleg. I tillegg til at dei ikkje har søkt om godkjenning, seier tilsynet at dei har brote kravet til forsvarleg forsking og til organisering av forskinga.

Toril Sagen seier dei ikkje har vurdert kvaliteten på sjølve produktet. Dei har heller ikkje vurdert kva konsekvens dette har for forbrukarane.

– Det er utanfor vårt mandat. Men uforsvarleg helseforsking har truleg uheldige konsekvensar for forbrukarane, seier ho.

Ho meiner også det er alvorleg at selskapet har gått ut i media og på eigne nettsider med resultatet av forskinga, før saka var ferdig behandla.

Er i gang med nytt forskingsprosjekt

Viiral har no sett i gang med eit nytt forskingsprosjekt som dei har planlagt i eit halvt år. Dei har denne gongen inngått avtale med eit svensk selskap for å få hjelp til søknadar.

– Vi har tatt grep. Vi har hyra inn svenske byrå som er i toppen når det gjeld søknader og slike ting, for vi vil ikkje gjere same feilen igjen, seier Fagermo.

Planen er å teste nasesprayen i ein studie med 550 personar i januar eller februar. Studien skal utførast av M3 Helse på Hamar.

– Søknaden er no levert til REK og den regnar vi med blir godkjent i desember, seier han.