For cirka sju måneder siden flyktet han fra krig i hjemlandet til Molde sammen med familien.

Selv om det er kort tid siden, har han lært seg norsk godt. Det har blant annet barne-programmet «Peppa Gris» hjulpet han med.

– Jeg kan ikke si at jeg liker Peppa Gris, men de snakker mye, og med enkle ord, sier han.

Og det er akkurat derfor den rosa barnefavoritten har blitt så viktig i norskopplæringen.

– Jeg prøvde å se andre filmer også, men de snakket ikke så mye. Peppa Gris snakker alltid, sier 37-åringen.

Når det dukker opp ord han ikke forstår noterer han de ned i en bok, eller oversetter dem ved hjelp av Google oversetter. Du trenger javascript for å se video. Når det dukker opp ord han ikke forstår noterer han de ned i en bok, eller oversetter dem ved hjelp av Google oversetter.

Ville til Norge

Men det er ikke bare Peppa Gris som har vært en god norsklærer for 37-åringen. Allerede før han dro fra hjemlandet begynte han å pugge ord på egen hånd.

For da krigen brøt ut bestemte han seg for at han skulle forlate hjemlandet. Og han ville til Norge.

– Jeg bestemte meg for å komme til Norge, for søstera mi og mannen hennes bor her.

På kort tid har Denis Dorohv gått fra å ikke kunne et eneste ord på norsk til å blant annen kunne lese og holde enkle samtaler. Foto: Roar Strøm / NRK

Kunne starte opplæring tidlig

Da han kom til Molde tok han raskt språkopplæringen et steg videre. Han begynte å ta i bruk Moved, som er en digital norskopplæringstjeneste utviklet av Molde voksenopplæringssenter.

– Moved er veldig viktig, det gir oss veldig mye, sier Dorohv.

Tjenesten gjorde det mulig å komme i gang med norskopplæringen før han begynte med klasseromsundervisning i slutten av august.

Anette Hoås som er undervisningsinspektør for voksenopplæringssentret i Molde, syns det er svært positivt at man kan bruke Moved for å komme tidlig i gang med opplæringen.

– Når vi skal dele inn i klasser så kan vi se hvor langt de har kommet. Kanskje kan de gå rett over til neste nivå, sier hun.

Anette Hoås forteller at det i tillegg til Moved er viktig å komme i gang med klasseromsundervisning sånn at man får lære i et miljø sammen med andre. Foto: Roar Strøm / NRK

Gratis for alle ukrainere

Molde voksenopplæringssenter har fått tildelt midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, for å kunne tilby ukrainere tidlig språkopplæring via Moved. Tilbudet er gratis for alle ukrainere, også for de som ikke er bosatt i Molde.

– Vi tilbyr forskjellige verktøy. Det er blant annet muntlige treningsoppgaver, undervisningsvideoer vi har produsert og noe som er spillbasert på mobil, sier Hoås, og fortsetter:

– Noe er også tilpasset ukrainere. Vi har en ukrainsk oversettelse, som gjør lettere å tilegne seg det norske språket, sier hun.

En vinn-vinn-situasjon

Dorohv har funnet seg godt til rette i Molde. Han har til og med startet som grafisk designer-praktikant hos markedsføringsselskapet Tibe i byen.

– Jeg trives godt der. De er veldig snille mot meg.

Det er ikke bare Dorohv som har gode ord om praksisplassen. Daglig leder i Tibe, Stine Johnsen Strande, beskriver det hele som en vinn-vinn-situasjon.

– Jeg tror det gir mening for han å være på jobb, samtidig er det veldig kjekt for oss å ha en ny flink grafisk designer, sier hun.

Da 37-åringen begynte som praktikant tidlig i høst kunne han veldig lite norsk, men nå kan han ha samtaler med kollegaer på norsk.

– Han har vært ekstremt opptatt av å lære språket. Han sitter og lytter i lunsjen, og etter hvert har han kunne deltatt mer og mer i samtalene, sier Strande.