– Fagfolk frå NVE vil gjennomføre ei synfaring rundt klokka tolv, så får vi vurdere kva vi skal gjere vidare og når det kan vere trygt å flytte tilbake, seier ordførar Ståle Refstie søndag morgon.

Kriseleiinga i kommunen samlar seg klokka ti for å diskutere situasjonen. Jordskredet på Grøa på Nordmøre gjekk like før klokka 23.30 laurdag kveld.

Det er så langt ikkje meldt om at nokon skal ha blitt skadd i hendinga.

– Nokre blei innlosjerte hos venner og slekt, medan andre blei plassert på hotell. Omsorgsberedskapsgruppa vår var også på plass for å hjelpe dei. Det er klart at både for dei som fekk jordmassar nesten opp på trappa, og for dei som blei evakuert midt på natta, så er det traumatisk, seier Refstie.

– Utriveleg

Skredet skal vere 3–4 meter høgt, 12 meter breitt og består av jord, stein og tre, opplyste politiet til NRK laurdag kveld.

Per Bakken bur i eitt av husa som blei evakuert søndag kveld. Han bur om lag 200 meter frå der skredet gjekk og måtte evakuere saman med familien sin. Dei er no innlosjert på hotell.

– Det er utriveleg. Ein må ha respekt for slike ting. Eg var førebudd på det, då bekken vart som stor som den gjorde. Ungane går berre i pysjen og slagstøvlar, seier han.

Jordskredet skal ha gått inn mot husa, men ingen av husa i området skal ha blitt tatt av jordskredet. Una Marie Eines Walseth var heime, men oppdaga ikkje skredet før ein frå brannvesenet banka på døra for å be ho om å evakuere.

– Eg pakka raskt saman det viktigaste og køyrde saman med kjærasten min til skulen. Der møtte vi andre evakuerte naboar, politi og helsevesen, fortel ho.

Mora hennar, Lone Eines, var vekke på tur då ho fekk melding om det som hadde skjedd.

– Vi har budd der i 12 år, men aldri opplevd noko liknande, seier ho.

Eines fortel at dei er spent på å sjå huset og korleis det ser ut rundt, men at dei har fått melding om at det ikkje skal vere skader på huset.

Alle naudetatane rykte ut etter at det gjekk eit jordskred ved Grøa i Sunndal laurdag kveld. Foto: Ole Erik Loe

Fryktar fleire skred

Idrettsparken i same området blei også sperra av laurdag. Ordførar Refstie seier dei er førebudd på at det kan gå nye skred.

– Vi har hatt omtrent like mykje regn som vi hadde under ekstremvêret «Gyda»- Vi bur under bratte fjellsider og det har vore ekstremt mykje nedbør, så det kan gå skred på nye stadar. Vi følgjer nøye med, for det er klart det er ei bekymring når det har kome så mykje nedbør, seier han.

Det er så langt ikkje meldt at nokon har blitt skadd som følge av jordraset på Grøa laurdag kveld.

Like etter klokka 11.00 har det gått eit jordras framfor eit hus ned mot elva Måna i Måndalen. Ifølge politiet skal verken personar eller hus vere skadd. Skredet skal vere om lag 15 gonge 15 meter stort.

– Vi er på veg til staden saman med brannvesenet for å vurdere omfanget, opplyser politiet.

Søndag morgon har det også gått eit jordras over Bøfjordvegen. Det er ingen bustadar i området, men vegen er stengt, skriv politiet på Twitter. I 11.00-tida var eitt av felta på vegen opna.

Store nedbørsmengder

Det blei ein hektisk laurdagskveld for brannmannskapa på Nordmøre i Møre og Romsdal. På grunn av store nedbørsmengder har elver fløymt over, og store vassmengder har trengt seg inn i fleire bustader.

– Det er veldig mange hus der det har kome inn grunnvatn, sa brigadeleiar Lars Grødal i brannvesenet i Sunndal til NRK laurdag kveld.

Vatn i kjellar på Nordmøre. Foto: Ole Erik Loe

Han kunne fortelje at vatnet stod fleire centimeter oppover veggane i fleire hus, og at det var vanskeleg å få kontroll fordi det stadig kom meir vatn.

Dei måtte difor be om hjelp frå kollegaer i Molde.

Brigadeleiar Lars Grødal i Sunndal hadde mykje å gjere laurdag kveld med å hjelpe folk. Foto: Ole Erik Loe

Stengde tunnelar

Dei store vassmengdene skapte også problem for Øksendalstunnelen på fylkesveg 62. Tunnelen var stengt i fleire timar fordi det ikkje var mogleg å halde vatnet ute.

– Vi held på å pumpe vatn ut frå tunnelen no, sa brannmeister Lars Grødal til lokalavisa Aura Avis rett før klokka 21.

Ifølgje avisa stod vatnet då omtrent ein halvmeter inne i tunnelen.

Først like før midnatt blei tunnelen opna igjen.

Tidlegare laurdag kveld var også Gyltunnelen i nabokommunen Tingvoll stengt på grunn av mykje vatn

Brannmeister Lars Grødal seier dei jobbar for å få vatnet ut av Øksendalstunnelen. Det er svært vått i området laurdag kveld. Foto: Ingrid Ellevset / Aura Avis

Farevarsel

Det blei sendt ut farevarsel om svært mykje regn både i Trøndelag og Møre og Romsdal før helga

Svært mye regn er venta i Trøndelag og Møre og Romsdal

Mykje nedbør førte til stengde vegar i Melhus fredag. Foto: Tor Arne Granmo

I Trøndelag blei det lagt ut sandsekker og bygd opp vollar for å hindre fleire overfløymingar etter at elva vaks fredag. Laurdag fløymde elva Sokna over og sperra ein fylkesveg. Minst 22 personar blei sperra inne på grunn av flaumen. Og fleire kjellarar var fulle av vatn.