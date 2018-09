Utbetring av hurtigbåtkaia på Edøy

Hamneforholda på Edøya blir no utbetra slik hurtigbåten mellom Kristiansund og Trondheim ikkje lenger skal ha så store problem med å legge til hurtigbåtkaia. Samferdselspolitikar Iver Norseth (V) seier til Tiden Krav at utfordringane med trongt innløp med eit molo-utstikk på motsett side, har skapt store problem med regulariteten under visse vindretningar. Problema har i mange år mellom anna skapt vanskar for pendlarar som er avhengige av Kystekspressen.