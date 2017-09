Uendra sjukefråver

Møre og Romsdal har omlag same sjukefråver i andre kvartal 2017 som same periode dei to åra før. Samanlikna med landet elles er sjukefråveret marginalt høgare her i fylket, viser tal frå Nav. Av kommunane har Midsund hatt størst nedgang. Medan Kristiansund har hatt auke i sjukefråveret har det gått ned i Ålesund og Molde.