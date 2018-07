Politiet fikk onsdag formiddag melding om at det var kaos i trafikken oppe ved Fjellstua, og at ingen biler kom seg inn eller ut.

TRANGT PÅ TOPPEN: Jan Honningdal er sjåfør på Bytoget. Foto: Olaug Bjørneset / NRK

Jan Honningdal som er sjåfør for Bygtoget, hjalp til onsdag formiddag med å få trafikken til å løse seg opp.

– Det kom litt mange busser på en gang og dermed klarte vi ikke å stoppe den første og da fylte det seg opp. Jeg tror de telte 12–13 busser på en gang og det er mye.

Tidligere i sommer inntok 12.000 turister Ålesund i løpet av en dag. Verdensarven og Norges omdømme trues av den store turistveksten, mener tidligere Unesco-rådgiver, Arild Molstad.

– Altfor mange på samme tid

BEDRE KOORDINERING: Trafikkdirigent Stig Arild Roald mener bussturene burde fordeles bedre, slik at så mange busser ikke sendes opp på Fjellstua samtidig Foto: Frode Berg / NRK

Ifølge Stig Arild Roald løste situasjonen seg greit takket være politi og bussjåførene, men han mener det bør tas grep slik at det ikke blir like kaotisk igjen.

– I dag har det vært kaotisk her oppe. Det har vært altfor mange busser og for mange personbiler. Bussturene burde fordeles bedre, slik at så mange busser ikke sendes opp samtidig, sier Roald.

– En glipp

EN GLIPP: Reiselivssjef, Tom Anker Skrede sier de hver dag jobber med å få god flyt i trafikken på Fjellstua, men innrømmer at det skjedde en glipp i dag. Foto: Hans Olav Landsverk

Reiselivssjef i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, Tom Anker Skrede synes det er synd at mange turister måtte vente på at trafikken skulle løse seg opp på Fjellstua.

– I dag skjedde det en glipp i forhold til dirigeringa. Det kom for mange busser inn på selve fjellet før andre slapp ut. Når det først har skjedd så tar det litt tid å rydde opp igjen. Jeg tenker at i utgangspunktet er det ikke en stor sak, men det er selvfølgelig kjedelig at folk måtte vente, sier Skrede.

Han forteller at de hver dag jobber med å koordinere bussene som skal til toppen, men at det ikke er alt de har kontroll på.

– Litt av utfordringen er at det er busser og biler vi ikke har full kontroll på. Dette er busser vi ikke koordinerer, i tillegg til bobiler og personbiler, sier Skrede.