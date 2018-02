Trond Giske i Surnadal

Trond Giske er i kveld på besøk hos årsmøtet til Arbeiderpartiet i Surnadal, der han holder et politisk foredrag. Dette er Giskes første offentlige opptreden utenfor hjemfylket etter at han gikk av som nestleder i partiet. Giske sier han er glad for å være på Nordmøre og at Arbeiderpartiet er på sitt beste når det er de lokale som leder. – Når vi taper valg, er det oss det er noe galt med, ikke velgerne, sier Giske, som snakker om å ta opp kampen om velgere. Giske har også beklaget til de lokale politikerne, og sa at når det skjer kritikkverdige forhold på høyere hold så drysser det også ned på de lokale.