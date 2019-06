Treng meir pengar

Vestlandsfylka gjer no ein samla framstøyt overfor kommunaldepartementet for å få meir pengar til satsinga på utsleppsfrie ferjer. Det er klart etter møtet i Vestlandsrådet i går. Fylkesordførar Jon Aasen meiner den grøne satsinga innan ferjedrifta har blitt ei kostnadsbombe, og at staten må yte meir overfor ferjefylka både på Vestlandet og i Nordland for å få til satsinga på utsleppsfrie ferjer.