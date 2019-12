Tre personer involvert

Nødetatene er fremme på E136 ved Skiri i Rauma der det har vært ei trafikkulykke. Politiet meldte tidligere at ulykka hadde skjedd ved Marstein. Det er tre personer og to biler involvert.Politiet har foreløpig ikke oversikt over skadeomfanget. Det er litt trafikale utfordringer på stedet.