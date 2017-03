Trafikkontrollen på Nordmøre

Politi, tollvesenet og Statens vegvesen gjennomførte en stor trafikkontroll på Bergsøya i dag. Der ble 1892 kjøretøy kontrollert. 15 fikk gebyr for manglende førerkort, 1 utslag på ruskjøring, 15 fikk forenklet forelegg for fart, det ble skrevet 24 mangellapper for tekniske mangler på kjøretøy, 10 kjøretøy fikk bruksforbud, 4 forenkla forelegg for ulovlig soting av sideruter og en utenlandsk sjåfør ble anmeldt for å ha kjørt med usikra last, forteller koordinator Kjellbjørn Johansen ved politiet.