To menn pågrepet etter vold i Kristiansund

To menn i slutten av tenårene er pågrepet etter å ha vært involvert i to forskjellige voldshendelser i Kristiansund natt til søndag. ifølge politiet er ingen blitt alvorlig skadd i hendelsene. Politiet vet foreløpig ikke hva som er bakgrunnen for volden og vil etterforske saken videre.