Tiltalt for seksuelle overgrep

Politiet har sikta en romsdalsmann i 30-årene for seksuelle overgrep mot tre mindreårige jenter. Den yngste var bare sju år då overgrepene skal ha skjedd. Ifølge tiltalen har han forgrepet seg mot dem flere ganger, og det var stund også mistanke om at flere andre kunne være utsatt for det samme. Saken kommer opp for retten i november.