Tiltalt for grovt bedrageri

To menn i 20-årene er tiltalt for grovt bedrageri. Det skriver VG. De to skal ha svindlet til seg 3 millioner kroner fra i all hovedsak eldre mennesker. Dette etter å ha lurt folk til å tro at de var fra politiet, Kripos eller Økokrim.

Politiadvokat Fredrik Reinertsen sier til avisen at opprullingen av saken begynte med én sak i Møre og Romsdal. Der ble en eldre kvinne svindlet for rundt 500.000 kroner. Saken skal opp i Oslo tingrett i månedsskiftet januar/februar.

Til sammen er fire personer tiltalt og én under etterforskning i saken så langt, skriver avisen. Politiet mener at i tillegg til de to tiltalte mennene har tre personer rekruttert andre til å stille kontoer til disposisjon.