Tilbyr oppfriskingsdose

Ålesund kommune tilbyr oppfriskingsdose med koronavaksine til alle over 18 år. – Denne gruppa har mindre risiko for alvorleg koronasjukdom, men det kan likevel vere gode grunnar for å ta oppfriskingsdose. Det vil kunne bremse smittespreiing i samfunnet. Det kan vere behov for å beskytte sårbare personar i familie og omgangskrins, skriv kommunen i ei pressemelding.