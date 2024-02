Til sjukehus og legevakt etter trafikkulykke

Det var 3 biler og totalt 7 personer involvert i trafikkulykka på Hareid lørdag. En bilfører blir fraktet til sjukehus for videre behandling. Vedkommende fremstår ifølge politiet ikke som alvorlig skadd. I tillegg blir en familie på fire, to voksne og to barn, sendt til legevakt for undersøkelse og oppfølging, opplyser politiet.