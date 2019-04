Tatt i trafikkontroll

Politiet har i ettermiddag hatt kontroll på Gomalandet i Kristiansund og i Holmegata i Ørsta. I Kristiansund fikk fire sjåfører bot for å ha brukt mobiltelefon mens de kjørte. I Ørsta ble to personer bøtlagt for at de ikke brukte bilbelte.