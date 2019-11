Svekket krone gir ny rekord

Norge eksporterte 291.000 tonn sjømat for 10,9 milliarder kroner i oktober. En svekket norsk krone bidrar sterkt til at det settes ny rekord. Eksportvolumet har økt med 8 prosent fra oktober i fjor. – Det er svært gledelig å se at norsk sjømateksport fortsetter å øke. Jeg besøkte nylig Sør-Korea og Kina. Stadig flere der ønsker sjømat av høy kvalitet, noe Norge kan tilby. Det gir enorme muligheter for Norge og norsk sjømatnæring, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.