Sve om Listhaugs avgang

Fylkesleiar i Møre og Romsdal Frp, Frank Sve, seier det er trist at Sylvi Listhaug trekkjer seg som justisminister. – Det er ille at norsk politikk har blitt slik at ein til stadigheit driv med personjakt og nærmast heksejakt på politikarar. Eg har full respekt for valet Sylvi har gjort, og trur ho kjem til å vere svært synleg som stortingsrepresentant.