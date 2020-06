Støttar stopp i utbygginga

Miljøpartiet de grønne støttar kravet om stans av vindkraftutbygging på Haramsøya. MDG meiner all ny kraftproduksjon skal ta omsyn til både menneske og miljø, og at utbygginga på Haramsøya ikkje gjer det. Partiet meiner vindkraft kan vere med å løyse klimakrisa, men ikkje viss det går ut over naturen.