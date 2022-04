Det var rundt klokka 00.20 natt til laurdag at politiet i Møre og Romsdal først fekk melding om ein brann i ein bil ved industriområdet Mjølstadneset i Herøy kommune.

Alle naudetatane rykte ut til staden.

– Der fekk vi beskjed om at brannen hadde spreidd seg til ei lagerbygning som bilen stod plassert i. Etter kvart spreidde brannen seg vidare til ei anna bygning, slik at det er to bygningar som no er brent ned, seier Sindre Molnes, operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt.

Ingen personar skal ha blitt skadd i brannen.

Krevjande brannsløkking

Brannvesenet fekk i løpet av natta kontroll på brannen. Klokka 07.00 laurdag morgon hadde brannvesenet framleis mannskap på staden i tilfelle brannen skulle blusse opp igjen.

Sindre Molnes, operasjonsleiar i politiet seier dei no skal etterforske brannen. Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

– No ventar vi på at brannstaden skal bli kjølig nok slik at vi kan sende inn kriminalteknikarar for å undersøke åstaden. Vi skal også snakke med vitne til hendinga, seier Molnes.

Operasjonsleiaren seier at dei har ei viss aning på kva som kan vere brannårsaka, men at saka må bli etterforska nærare.

– Det har vore ein form for arbeid på staden, og i samband med det arbeidet har det blitt brann i eit køyretøy.

Molnes seier vidare at sløkkingsarbeidet var krevjande.

– Det blei slått full alarm frå brannvesenet. Dei kalla ut alt av tilgjengeleg mannskap på Søre Sunnmøre for å hjelpe til med sløkkingsarbeidet.

Redningsskøyta hjelpte også til i sløkkingsarbeidet ved å spyle vatn frå sjøsida.

Det blei også sett opp ei 300 meters sikkerheitssone rundt brannområdet. Det skal på eit tidspunkt ha vore fleire smell og eksplosjonar på staden.

Det skal ha vore fleire køyretøy inne i bygningane som brann ned. Foto: Per-Ivar Kvalsvik / NRK

Var fleire køyretøy inne i bygningane

Ifølge Molnes var det lagra fleire titals køyretøy inne i bygningane. Det skal også ha vore båtar der.

– Det skal mellom anna ha vore campingvogner, bilar og anna utstyr. Mykje av dette er nok totalskadd, seier han.