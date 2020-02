Stanser alle investeringsprosjekt

Rådmann i Vanylven, Rita Kvamme, foreslår at kommunen stanser alle prosjekt i investeringsbudsjettet som ikke er kommet så langt at endelige avtaler er inngått. Bakgrunnen er at kommunen på grunn av en mulig feilbudsjettering kan gå mot et underskudd på en million kroner i måneden i 2020. Rådmannen setter nå i gang et arbeid for å se på hvordan kommunen skal dekke inn den mulige svikten. Saken skal opp som ekstrasak i kommunestyret på mandag.