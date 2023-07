Spesialeininga har konkludert

Spesialeininga for politisaker har no konkludert etter at ein mann i 30-åra døydde i Ålesund i januar.

To politibetjentar var involvert i eit basketak med mannen då dei skulle få kontroll på han. Seinare på dagen melde politiet at mannen var død.

Sidan har Spesialeininga undersøkt om det var ein samanheng mellom politiet sin framgangsmåte og dødsfallet.

– Saka er lagt som ikkje noko straffbart forhold, står det på nettsida til Spesialeininga.