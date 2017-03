Solskjær om King: – Håper han tar rekorden min

King er oppe i elleve mål denne sesongen. Solskjær har norsk bestenotering med 18. Den kom for 20 år siden.

Solskjær hadde King i rekkene da han var trener for Manchester Uniteds reservelag.

– Han scorer mål og er blitt mer voksen. Det tyder på at det å bli pappa har gjort noe med ham. Josh har vært litt sånn surrehode. Nå virker det som han har mer fokus på fotballen, og det som er viktig. Jeg er veldig glad på hans vegne at han lykkes. Vi trenger en spiss på det nivået når det gjelder for Norge og landslaget framover, sier Solskjær til NTB.

Opp på sykkelen

– Han minner meg veldig om John Carew. Det har jeg sagt mange, mange ganger. Det virker som Josh har tatt steget opp på det nivået.

– Det er lenge siden vi har hatt folk (i Premier League) som har scoret mye mål. Josh kan fort ta rekorden min, og jeg får jeg jo håpe det. For Norge og landslagets del, trenger vi en spiss på det nivået.

Med et lite glimt i øyet sender Solskjær et lite stikk til sin tidligere elev i United.

– At han ikke tør å ta straffer etter å ha bommet en gang, det liker jeg ikke. Det må jeg ta opp med ham. Det er bare å hoppe rett ut i det neste gang. Det er som å falle av sykkelen. Det er bare å komme seg opp igjen og prøve. Josh er tøff nok til det, sier Solskjær.

Tøft

King har åtte seriemål på de åtte siste kampene. Nå venter fire strake bortekamper på Bournemouth. Setter Southampton kommer Liverpool, Chelsea og Tottenham.

På hele forrige sesong stoppet King på seks mål. Solskjær har norgesrekorden med 18 scoringer fra sin debutsesong i 1997–98.

Dette er de mestscorende nordmennene i Premier League siden 1996-97-sesongen: