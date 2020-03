Snart må du betale for å køyre inn i Geiranger

UNESCO si liste over verdas kultur- og naturarv inneheld arv av framståande universell verdi. Lista inneheld over 1000 stader – både kulturstader og naturområde.

For å bli tatt med i verdsarvlista må ein stad møte minst eitt av ti utvalde kriterium. Kriteria justerast jamnleg av verdsarvkomiteen for å reflektere utviklinga av verdsarven. I Noreg er det Miljøverndepartementet som har ansvar for å nominere stader til lista.



Norge har åtte stader på verdsarvlista:

Bryggja i Bergen (1979)

Urnes stavkyrkje (1979)

Helleristningane i Alta (1980)

Bergstaden Røros (1981)

Vegaøyan (2004)

Vestnorsk fjordlandskap – Geirangerfjorden og Nærøyfjorden (2005)

Struves triangelkjede – fire norske punkter (2005)

Rjukan-Notodden industriarv (2015)