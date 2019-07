Her er baksiden av medaljen for hordene av folk utsikten tiltrekker seg. Foto: Gunhild Sætre / NRK

Det er perfekt postkort-vær i turistbygda Geiranger. Turistene nyter synet av fjord, fosser og fjell mens de avbildes foran den ikoniske utsikten. Men opplevelsen har en bakside. Like ved ligger dopapiret tett i tett. For ved utsiktspunktet Ørnesvingen finnes det ikke toalett. I stedet tar folk stien til skogs. Her må du vokte stegene dine for etterlatenskapene ligger overalt.

Terje Normann mener det burde vært bedre fasiliteter på et så populært stoppested. Foto: Gunhild Sætre / NRK

– Ikke veldig koselig. På et såpass attraktivt sted som dette så synes jeg det er dårlig tilrettelagt, sier Terje Normann som har tatt turen til utkikkspunktet.

Har hatt do-trøbbel i årevis

Flere hundretusener besøker Geiranger hvert år. For verdensarvområdet er dopapir og det som verre er i naturen dårlig reklame.

Stien rett ved utkikkspunktet i Ørnesvingen er hyppig benyttet av de som ikke klarer å holde seg lenger. Foto: Gunhild Sætre / NRK

– For inneværende sesong så er det tilbudet for dårlig, sier Jan Ove Tryggestad, som er ordfører i Stranda kommune.

Det er ikke første gang at det klages over avføring på avveie rundt om i turist-Norge. I fjor sommer var det grunneierne i Lodalen i Stryn som klaget over turistbæsj. Det samme problemet har de hatt i Lofoten.

Det er mange synlige bevis på stien etter at folk har vært på do. Foto: Gunhild Sætre / NRK

Problemstillingen er heller ikke ny i Geiranger. I årevis har dårlig toalettilbud ført til at de besøkende har funnet alternative steder å gjøre fra seg. De fastboende har opplevd å få uønsket besøk av turister som har gått på do helt inntil husveggen. I år har kommunen etablert flere betalings-do. Likevel fortsetter klagene. Tidligere i sommer har lokalbefolkningen gått ut i VG og sagt at de er lei av det daglige dokaoset.

Ordfører i Stranda, Jan Ove Tryggestad, foran de nye toalettene som er satt opp i sentrum før årets turistsesong. Foto: Gunhild Sætre / NRK

– I det godværet som er nå, så er nok ikke god nok kapasitet på toaletter mulig å oppnå. Vi gjør vårt beste, og vi vil vurdere etter sesongen om det skal bygges flere. Men det er en grense for hvor mange toalett vi kan ha i Geiranger, sier ordføreren

Mener det burde vært gratis

Det koster 19 kroner å bruke de offentlige toalettene, og man må betale med kort. Mange turister mener det burde vært gratis, men velger likevel å betale.

Barbara Kwiecinski betaler for å få tilgang til rent toalett. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Jeg ville tro at turistene legger igjen så mange penger at man kunne ha spandert gratis toalettbesøk. Men hvis gratis ikke ville ha betydd rene toaletter, så er jeg villig til å betale for å få det, sier Barbara Kwiecinski.