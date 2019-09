Slo og sparket

Tre menn i 20-årene fra Nederland er i Sunnmøre tingrett tiltalt for kroppsskade etter at de skal ha slått og sparket en annen mann gjentatte ganger. Fornærmede fikk blant annet brudd i nesebeinet og kutt i hodet.

I tiltalen står det at bakgrunnen for hendelsen skal være at de tre mennene mente at fornærmede skyldte dem i underkant av tusen kroner.