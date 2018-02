Slagsmål i Molde

Like etter midnatt ble det meldt om et slagsmål mellom to personer i Molde. En person ble kjørt til legevakt etter slagsmålet og de to ble avhørt av politiet. Rundt halv to måtte politiet i Molde igjen rykke ut på et annet slagsmål. Her var det to gjerningspersoner som begge ble pågrepet.