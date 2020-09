Situasjonen i Molde er alvorlig

Beredskapsledelsen i Molde kommune har hatt møte onsdag kveld for å diskutere den økende smitten i kommunen. I september har 15 personer blitt bekrefta smitta i Molde, og om lag 90 personer er satt i karantene i byen. – Majoriteten av de smittede er uten symptomer. Dermed er det lett å spre smitten videre uten at vi er klar over det, sier kommuneoverlege Cato Innerdal.