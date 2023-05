Signerte kontrakt

I dag har Møre og Romsdal fylkeskommune signert kontrakt med Aco Anlegg AS for bygging av nytt kollektivknutepunkt i Ålesund sentrum. Kontraktsummen for oppdraget er på 74 millioner kroner, står det i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Prosjektet er en del av kollektivsatsinga i Bypakke Ålesund og skal bidra til å korte ned reisetida mellom Hessa og Moa.