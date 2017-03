Sier nei til topping i barneidretten

KURSHOLDER: Ann Kristin Remmen holdt kurs om barneidretten for trenere i Brattvåg IL og andre lokale idrettslag. Foto: Magnus Gamlem / NRK

– Vi vil gjerne differensiere, og la de som har gode evner få lov til å bli bedre, men vi skal huske å ta med oss alle, forteller kursholder på vegne av Møre og Romsdal Idrettskrets, Ann Kristin Remmen.

Blant annet har idrettspresident Tom Tvedt uttalt at det er meningsløst å toppe i tidlig alder. Remmen mener også at det er tull å ta ut lag basert på prestasjoner i barneidretten.

– Jeg vil at man skal rose ungene ut ifra innsats. Da får man en mestringsfølelse, og prestasjonene vil komme etter hvert, sier hun.

Brattvåg IL: – Vi topper ikke

SPORTSSJEF: Per Gidlund i Brattvåg IL sier de ikke topper laget i ung alder. Foto: Magnus Gamlem / NRK

Brattvåg IL har om lag 800 aktive utøvere, med fotball som den største idretten. Innen idretten er det delte meninger om hvilken type trening som skal til for å skape toppspillere, men sportssjef i Brattvåg Fotball, Per Gidlund, er klar på deres filosofi.

– Vi holder ikke på med topping i tidlig alder. Der handler det om at det skal være lystfullt, og å skape en interesse for sporten, slik at de fortsetter å spille fotball, forteller han.

Svenske Gidlund er likevel opptatt av at deres spillere skal bli møtt med kvalitet når de møter opp til trening.

– Uansett hva man jobber med, er det viktig at man er godt utdannet selv. Det gjelder fotballtrenere også. Det må finnes en plan for hvordan vi vil utvikle spillere, når det gjelder fysikk, taktikk og tekniske ferdigheter, mener han.

Unge trenere

PÅ KURS: Saravin Sadasaralingam (16) og Per Kristian Helle Hildre (15) vil bli trenere. Foto: Magnus Gamlem / NRK

Blant de 13 kursdeltakerne i Brattvåg var Saravin Sadasaralingam (16) og Per Kristian Helle Hildre (15). De er begge aktive i klubben, og har lyst til å trene de yngre lagene.

– Det er viktig at vi ikke er for strenge med dem og ikke trener de for hardt. Det er viktig at barn har det kjekt på trening. Satsingen bør være forskjellig fra dem som er 8 år til de som er 16 år, sånn som meg, mener Sadasaralingam.

Er det viktig at alle er med i ung alder?

– Ja, hvis mange får være med når de er unge, kan man motivere flere til å fortsette når de blir litt eldre. Er man god nok, kan man kanskje bli noe til slutt, sier Helle Hildre.

Ungdommene får støtte fra kursholderen.

– De trenger trenere som ser dem, er engasjerte, bruker navnene deres og prøver å tilrettelegge på deres nivå. Det er utrolig viktig at barna føler seg trygg og får oppgaver som de kan klare å mestre. Samtidig må man ha noe å strekke seg etter, men det skal være oppnåelige mål, forteller Remmen.