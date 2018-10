Shopping blir mindre viktig – nå må kjøpesentrene satse på opplevelser

Det jobbes nå på spreng for å det nye kjøpesenteret ferdig. Utvidelsen blir på 36.000 kvadratmeter i gulvflate. Kjøpesenteret, som skal være klart 1. november, får nå et handleareal på hele 85.000 kvadratmeter.

1800 mennesker skal jobbe der. 40 nye butikker flytter inn, i tillegg til en rekke nye spisesteder, kino og bibliotek.

– Det er kjekt å kunne tilby opplevelser og kvalitet. Biblioteket blir selvbetjent utenfor åpningstidene og kinoen skal ha seks kinosaler, der tre av de vil være «Luxe»-saler. I tillegg er det kiosk og loungeområde og de siste kinofilmene vil vare til 01-tida på natta, sier Kleppe.

I «Luxe»-salene vil det være elektrisk justerbare VIP-seter med varme og ekstra komfort.

– Det blir litt annerledes og andre farger enn vi er vant til, sier senterleder ved Amfi Moa, Anne Mari Rødal Kleppe. Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

– De mindre kjøpesentrene forsvinner

Fagsjef for handel i NHO service og handel, Leif Bache-Mathiesen er positiv til at Amfi Moa satser på mer enn bare shopping og mener opplevelser trekker kunder. Foto: NHO Service og Handel

I en rapport fra NHO Service og Handel, statistikk og trender for 2018 står det at trendene i dagligvaremarkedet frem mot 2026 viser det blir færre varehus, og det forventes en reduksjon fra dagens 3800 varehus til 3400.

– De store, attraktive kjøpesentrene som satser på opplevelser og som kan tilby kunden noe mer enn bare shopping, er de som overlever. Vi ser at de mindre kjøpesentrene som ikke klarer å endre seg legges ned, sier fagsjef for handel i NHO service og handel, Leif Bache-Mathiesen.

– Mer enn shopping

Norsk varehandel er en av landets største næringer, men netthandelen gjør at butikker og sentrene er under stadig press.



Leif Bache-Mathiesen er positiv til at Amfi Moa satser på mer enn bare shopping og viser også til Vestkanten Storsenter i Loddefjord som har ishall med skøyting og curling.

I Bergen er Lagunen kjøpesenter i ferd med å sluttføre en stor utvidelse, med handel, kino, servering, trening og kontor.

– Netthandelen gjør at man må tilby noe mer enn bare shopping, sier Bache-Mathiesen.

Kunde Vilde Hanken ser frem til flere spisesteder på Amfi Moa. Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

Og kjøpesenteret i Ålesund blir godt mottatt av kundene.

– Jeg syns det er veldig kult. Det blir mange flere spiseplasser og steder man kan være med venner, sier Vilde Hanken.

Det er knappe to uker igjen til åpningen av Amfi Moa, men fortsatt er det mye som må på plass. Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

NB. Amfi Moa markedsfører seg nå som det største kjøpesenteret i Norge, som det først stod i saken. Senterleder Anne Mari Rødal Kleppe sier til NRK at utbyggingen gjør at de med sine totalt rundt 100.000 kvadratmeter, der handlearealet er på 85.000 kvadratmeter, har det største senteret landet. Men Sørlandssenteret i Kristiansand markedsfører seg også som det største i landet i areal. De sier at de har et samlet butikk- og fellesareal på 112.000 kvadratmeter. Senterdirektør Ruben Storevold sier til NRK at de ikke har hørt noe om at de ikke lenger er det største kjøpesenteret i landet.