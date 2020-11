Karoline Tømmervåg (30) finner fram kinasjakk og slår et slag med Borghild Nesset, en av leieboerne i kommunens nye omsorgsleiligheter. Karoline har tid til å spille og prate. Hun er et ja-menneske, ansatt på grunn av hvem hun er, ikke hvilken utdanning hun har. I stillingsteksten sto det at erfaring med miljøarbeid er ønsket. Men viktigst var personlige egenskaper.

Borghild er mest opptatt av kinasjakken. Karoline er mest opptatt av Borghild. Foto: Anne Mari Flatset / NRK

– Vi skal gi praktisk hjelp i hverdagen til de som bor her og spre glede og livslyst, sier serviceverten som begynte i ny jobb i september.

Ideen er henta fra Trondheim, som var først i landet med serviceverter. Der har vertene den viktige jobben med å skape gode måltid og matglede og avlaste sykepleierne i sykehjem.

Kristiansund fant ut at nettopp slike serviceverter kan gi trygghet til de som trenger ekstra støtte for å kunne bo for seg selv.

Arbeidet er å lage glede

– En viktig del av jobben er å lese menneskene og forstå behovene deres, vite når de trenger å få vaska klær, gå på tur, få en prat, en klem eller en morsom kommentar.

Det handler om å bli sett og ha det godt. Hyggelige mennesker skaper også trygghet. Foto: Anne Mari Flatset / NRK

Karoline vet at det er hennes personlige egenskaper som har gitt henne jobben. Hun er glad for å ha fått fast ansettelse i kommunen. Det var stor konkurranse om de seks stillingene.

– Jeg liker å gi omsorg og hjelp. Og klemmene sitter løst, både i glede og hvis noen er lei seg. Stemmen til Karoline er kjærlig og engasjert. Hun er ei kreativ ung kvinne som har studert kunst og make-up og elsker hagearbeid. Kreativiteten har hun bruk for som servicevert, når sansehagen skal stelles, når det skal pyntes og bakes og lages god mat.

Karoline Tømmervåg passer som servicevert; snill, omsorgsfull og kreativ. Foto: Anne Mari Flatset / NRK

Leve hele livet

– Det å leve som eldre handler mye om å ha det godt, være sammen og kose seg, sier Åse Jægtvik, en av lederne i eldreomsorgen i Kristiansund og sjefen til Karoline.

Åse Jægtvik, leder for sykehjem i Kristiansund: - Vi har ikke nok sykepleiere og helsefagarbeidere. Også andre ressurser må inn i eldreomsorgen. Foto: Roar Halten / NRK

– Trivsel gir trygghet og god helse. Også andre enn helsefagarbeidere og sykepleiere har ressurser til å gjøre denne jobben. I framtida blir det enda viktigere å hente fram disse ressursene.

Omsorgsboligene har fellesarealer og overbygde gangbruer til sykehjem og helsehus.

De har kort vei til sykepleier og helsehjelp.

Borghild Nesset kan bo lengre i egen leilighet fordi hun får hjelp av serviceverter som Karoline. Foto: Anne Mari Flatset / NRK

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Helga Katharina Haug sier kommunene nå tenker nytt og iverksetter nye og gode tiltak i hele landet. At kommunene deler de gode ideene, er en hovdtanke i den nasjonale Leve hele livet - reformen.



– Mange kommuner er gode på å samarbeide med brukere og pårørende, frivillige og ansatte. Det skjer mye nytt og godt i tilbudene til eldre nå, sier hun.

Helga Katharina Haug, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet roser kommunene for å tenke nytt i eldreomsorgen. Foto: Helsedirektoratet

Ikke høg lønn, men givende lell

– Vi får ikke topplønn, men det er et givende arbeid. Vi får faktisk forme stillinga vår sjøl. Den er helt ny, vi er i en forskningsfase. Og det er så artig.

Karoline forteller smilende og ivrig.

Servicevertene får tarifflønn som ufaglærte, eller som faglærte, hvis de har relevant fagbrev. Men personligheta fins det ikke tariff for. Bare smil, klemmer og takknemlighet.