Scandic tek over Alexandra

Frå og med neste år tek hotellkjeda Scandic over drifta av Hotel Alexandra i Molde. I september blei det brot i forhandlingane mellom partnarane Nordic Choice Hotels og Pandox, som hadde ansvaret for hotellet. Scandic har allereie Seilet i Molde, og Alexandra blir no hotellkjeda sitt andre hotell i Molde.