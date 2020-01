Savnet kvinne funnet død

Politiet bekrefter nå at det var den savnede kvinnen i Molde som ble funnet død i sjøkanten på Bolsøya sist søndag. Den 79 år gamle kvinnen ble meldt savnet 30.desember i fjor, og det ble igangsatt omfattende søk etter henne. I en pressemelding fra politiet kommer det frem at politiet ikke med sikkerhet kan slå fast hvordan kvinna døde, men gjennom etterforskningen har det ikke fremkommet opplysninger som tyder på at kvinnen er utsatt for vold eller andre ytre skader. Politiet ønsker fortsatt tips i saken. De pårørende ønsker ikke at navnet offentliggjøres, men gjentar at de er svært takknemlige for alle som har bistått og hjulpet i tiden etter at hun forsvant.