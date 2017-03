Savnet fisker funnet i live – redningsaksjon på Smøla

Politi, Røde Kors og Hovedredningssentralen mobiliserte seg sent i ettermiddag, etter at det kom inn bekymringsmeldinger om at en mann i 60-årene ikke hadde kommet tilbake igjen etter en fisketur.

– Han skal ha dratt ut med båten rundt klokken 14–15 i dag. På grunn av været blåste opp til stiv kuling og røff sjø, begynte folk å bli bekymret, forteller politiets operasjonsleder Aron Tonning.

Politiet prøvde å komme i kontakt med fiskeren, men til ingen nytte. Hovedredningssentralen ble varslet, og redningsskøyte og redningshelikopter ble varslet.

Røde Kors ble mobilisert og startet strandsøk.

Mens NRK snakket med politiets operasjonssentral, fikk politiet beskjed om at fiskeren ble funnet i live ute på sjøen. Båten hans hadde kantret og det jobbes nå med å få han opp av sjøen.

Mannen skal være en hobbyfisker og dro ut i en hvit, åpen 17–18 fots båt med påhengsmotor.

Mannen og båten ble funnet nordøst for Storvardøya, rett nord for Råket. Det var en oppdrettsbåt i nærheten som fant ham. Mannen er nå i god behold.