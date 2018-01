Samling for fylkeslederne

Alle fylkeslederne i Unge Høyre samles i Oslo lørdag for å diskutere varslingssakene. – Vi har mange medlemmer som naturlig nok kan ha behov for å snakke med noen. Det er vårt ansvar å sørge for at de blir ivaretatt. Derfor samler vi fylkeslederne, skriver Unge Høyre-leder Sandra Bruflot i en tekstmelding til NTB.