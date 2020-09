Salmon Evolution på Oslo Børs

Det landbaserte lakseoppdrettsselskapet Salmon Evolution blei i dag tatt opp til handel på Merkur Market. Styreleiar Tore Tønseth seier ei børsnotering er heilt avgjerande for eit vekstselskap. Selskapet i Fræna i Hustadvika har sitt første produksjonsanlegg under bygging på Indre Harøy, og skal kunne produsere ni tusen tonn fisk per år. Ferdig utbygd skal anlegget ha ein kapasitet på 36 000 tonn.