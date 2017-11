Ruskevær i vente

Et oppdatert værvarsel fra Meteorologisk institutt forteller om sørlig liten kuling utsatte steder i Møre og Romsdal tirsdag morgen. Etter hvert regn, først på Sunnmøre. Det ventes sludd og snø i indre strøk og i fjellet. Fra formiddagen vest og sørvest opp i stiv kuling, periodevis sterk kuling på kysten. Regnbyger og haglbyger, snøbyger over 400-500 meter. Det er også utrygt for torden, skriver meteorologene.