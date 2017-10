Roleg i natt

Natt til laurdag har det vore relativt roleg frå det skredutsette fjellområdet ved Mannen i Romsdalen. NVE har pøst på mykje vatn for å få fart på skredet, og det førte til fleire steingsprang fredag ettermiddag og kveld. Men så langt har ikkje NVE lykkast med å løyse ut skredet. Laurdag morgon ere det minusgrader og sjefgeolog Lars Harald Blikra fryktar at kulden skal skape vanskar for arbeidet.