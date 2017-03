Riksvei 70 åpnes igjen

Riksvei 70 mellom Sunndalsøra og Oppdal åpnes for trafikk igjen tirsdag kveld klokken 22.00, melder Statens vegvesen. Det gikk et ras over veien lørdag kveld. – Det har vært gjort et omfattende arbeid for å få ryddet og sikret fjellskjæringa. Det er mange som har jobbet dag og natt for at vi nå kan åpne vegen igjen, sier seksjonsleder Torgeir Bye.