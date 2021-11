Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det går kjapt og greit i skranken på Ålesund politistasjon. Etter få minutter har Eirik Halleland (19) fått søkt om nytt pass. Passet hans har vært utgått i flere år.

– Det har ikke vært behov for å fornye det. Jeg skulle egentlig ut og reise da koronaen kom, men det ble avlyst og da gadd jeg ikke fornye det, sier Halleland.

Eirik Halleland håper han nå snart kan få brukt passet sitt på utenlandsreise. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

400.000 færre søkte pass i fjor

19-åringen er ikke den eneste som har utsatt å fornye passet sitt. I Norge er det nå over 480.000 norske borgere som har utgåtte pass.

Halleland synes ikke det er rart at så mange ikke har gyldig pass.

– Det er vel ikke veldig overraskende når vi ikke har kunnet reise på to år, sier han.

Unni Norum, fungerende seksjonsleder på ID-seksjonen hos Politidirektoratet, ber alle som har planer om å reise utenlands neste sommer om å sjekke passene sine, og eventuelt bestille seg en time for å fornye passet. Foto: Siri Vålberg Saugstad / Siri Vålberg Saugstad

Unni Norum, fungerende seksjonsleder ved ID-seksjonen i Politidirektoratet, bekrefter at mange unnlot å fornye passene sine i fjor på grunn av koronapandemien.

Normalt mottar politiet ca. 700.000 søknader om pass hvert år.

– Vi opplevde at i fjor var det ca. 400.000 færre søknader enn i et normalår, sier Norum.

Slike tall har ikke politiet sett tidligere.

Vil unngå kaos

Det betyr at etterslepet er stort og derfor oppfordrer politiet nå alle til å bestille time dersom passet er gått ut på dato. Vanligvis har pass- og ID-kontorene mest pågang i månedene mars til juli.

Politiet vil nå gjerne få spredt pass-søknadene utover slik at ikke alle kommer på en gang. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Vi anbefaler alle å søke i god tid. Hvis man sørger for å få bestilt en time innen utløpet av året, eller tidlig på nyåret, vil vi kunne håndtere dette på en bra måte, sier Norum.

Hvis alle venter til våren kan det bli vanskelig for politiet å få tatt unna alle henvendelsene.

– Da vil vi få veldig stor pågang.

Sjekk passet til barna

Politiinspektør Marianne Nørgaard Aae i Møre og Romsdal politidistrikt sier at de nå har god kapasitet til å ta imot folk som vil fornye passet sitt. Politiet ser at det er særlig unge voksne og barn som ikke har fornyet passene sine.

Politiinspektør Marianne Nørgaard Aae, i Møre og Romsdal politidistrikt, oppfordrer spesielt småbarnsforeldre til å sjekke passa til barna. Foto: Privat

Politiinspektøren ber spesielt småbarnsforeldre om å sjekke passene til barna i god tid. Pass til barn har kortere gyldighetstid og må derfor fornyes oftere.

– Bestill gjerne time for pass i det du bestiller reise, slik at du vet at du har det klart, sier hun.

Klar til å reise når sjansen byr seg

Eirik Halleland (19) skulle egentlig ut og reise allerede etter jul, men nå har planene igjen gått i vasken på grunn av pandemien. Nå har han i alle fall straks papirene i orden for å kunne reise med en gang sjansen byr seg.

– Jeg har friår, så jeg har masse tid til å reise, så jeg håper at jeg får mulighet til det, sier han.